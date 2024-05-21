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Камельзон: первая задача Медведева, Рублёва и Хачанова на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал

Камельзон: первая задача Медведева, Рублёва и Хачанова на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал
Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон рассказал о задачах, которые стоят перед российскими теннисистами Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Я надеюсь на российских теннисистов на «Ролан Гаррос». Они набрали обороты, особенно Медведев. От Даниила никак не отстаёт Рублёв, поэтому есть надежда, что они покажут хороший результат. Нельзя забывать и про Хачанова. Мужская часть заявки должна хорошо себя проявить, если не будет никаких проблем.

Олимпийские игры в Париже будут на том же стадионе, поэтому это станет очередной репетицией. Первая главная задача этой тройки — дойти до четвертьфинала. А дальше всё будет зависеть от многих факторов», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 26 мая по 9 июня. Прошлогодним победителем соревнований стал серб Новак Джокович.

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