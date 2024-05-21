Ханфман на старте турнира в Женеве обыграл Маррея, его соперник во втором круге — Джокович
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Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей проиграл Яннику Ханфману из Германии (85-й в рейтинге ATP) в первом круге турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Двукратный олимпийский чемпион уступил немцу со счётом 5:7, 2:6.
Женева. 1-й круг
21 мая 2024, вторник. 14:10 МСК
85
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 0
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75
Энди Маррей
Э. Маррей
Матч продолжался 1 час 46 минут. На счету Маррея два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Немецкий теннисист четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл три брейк-пойнта из пяти.
Соперником Ханфмана в матче второго круга будет первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
Турнир в Женеве с призовым фондом € 579 320 проходит с 19 по 25 мая. Действующий победитель — чилийский теннисист Николас Харри.
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