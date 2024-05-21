Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бадоса — о позиции в рейтинге: не хочу быть там, где нахожусь сейчас

Бадоса — о позиции в рейтинге: не хочу быть там, где нахожусь сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса высказалась о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2024.

«Ролан Гаррос всегда был особенным турниром для меня. Мне нравится играть на грунтовом корте, на нём я чувствую себя довольно хорошо. Думаю, если я буду здорова и хорошо потренируюсь в эти дни, я смогу обыграть кого угодно. Сейчас спина почти не тревожит меня. Иногда чувствую боль после четырёх матчей подряд.

Я хочу проводить такие встречи, как с Коко Гауфф в Риме. Пусть они будут эмоциональными и тяжёлыми, но я живу ради этого. У меня есть эта индивидуальность, и я хочу снова стать одной из лучших в мире, поэтому я играю в теннис. Я не хочу быть там, где нахожусь сейчас. Желаю продолжать получать удовольствие от соревнований, но выигрывать как можно больше матчей и быть на вершине», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Материалы по теме
Бадоса высказалась о решении Доминика Тима завершить карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android