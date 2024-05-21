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Ник Кирьос — о ЗОЖ-блогерах: неквалифицированные люди без навыков и достижений

Ник Кирьос — о ЗОЖ-блогерах: неквалифицированные люди без навыков и достижений
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос в привычной себе саркастичной манере высказался о ЗОЖ-блогерах.

«Все эти неквалифицированные люди без каких-либо достижений и навыков, которые высказывают в социальных сетях своё мнение о занятиях в тренажёрном зале и здоровом образе жизни, меня очень вдохновляют», — иронично написал Кирьос в своих социальных сетях.

Этими словами Кирьос отреагировал на просьбу одного из пользователей показать подписчикам его текущее физическое состояние.

Кирьос полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе.

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