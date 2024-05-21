Беккер с сожалением воспринял новость о завершении карьеры соотечественника Тони Крооса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитником «Реала» и сборной Германии Тони Кроосом. 34-летний Тони завершит карьеру после выступления на чемпионате Европы – 2024.

«Лучшие немецкие футболисты, к сожалению, перестают играть…» — написал Беккер в своих социальных сетях.

Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

За сборную Германии Кроос провёл 108 матчей и забил 17 мячей. С национальной командой он завоевал золото чемпионата мира 2014 года, стал бронзовым призёром ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.