Бадоса заявила о полном восстановлении после травмы спины

Испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса раскрыла подробности травмы спины, из-за которой она пропустила несколько весенних турниров.

«Я всегда выкладываюсь на корте на все 100%. Я хочу показать всему миру, что, независимо от моего состояния, я буду бороться до конца. Травма спины — сложный этап. Она была в Риме уже год назад, когда я перенесла стрессовый перелом. Это очень, очень долгий процесс, очень тяжёлый с психологической точки зрения. Наконец-то я чувствую себя здоровой. Теперь я могу соревноваться. Моему телу всё ещё нужно привыкнуть к ритму. Два месяца назад было бы невозможно сыграть четыре матча подряд», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, в марте Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы. Позже спортсменка вернулась в тур, но получила новое повреждение на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Сейчас Бадоса готовится выступить на «Ролан Гаррос» — 2024.