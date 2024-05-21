Александр Зверев: хочу выиграть «Ролан Гаррос» именно сейчас

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признался, что особенно относится к выступлению на грядущем Открытом чемпионате Франции – 2024.

«Я три раза подряд доходил до полуфиналов «Ролан Гаррос» и играл там в свой лучший теннис в жизни, естественно, до травмы лодыжки.

В общем, «Ролан Гаррос» всегда определённым образом отмечен в моём календаре на протяжении последних лет. Этот год не стал исключением. Я хочу выиграть именно сейчас. Это турнир, который я жду больше всего в течение года. Собираюсь сделать всё от меня зависящее в этом году, посмотрим, к чему я приду», — приводит слова Зверева Reuters.

Зверев действительно три года подряд доходил до полуфиналов «Ролан Гаррос» (с 2021 по 2023 год). Дорогу в финал ему преграждали грек Стефанос Циципас, испанец Рафаэль Надаль (в 2022 году Зверев снялся с матча с Надалем из-за страшнейшей травмы) и норвежец Каспер Рууд.