Серена Уильямс — о соперничестве с Шараповой: мы просто хотели выигрывать, ничего личного

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс ответила, в чём состояла природа её соперничества с лучшей теннисисткой в истории России Марией Шараповой.

«Уже нет. Было ли вообще какое-то противостояние? Наверное. Мы просто соперничали. Она побеждала, я побеждала – мы просто обе хотели выигрывать. Не думаю, что там было что-то личное», — приводит слова Серены The Tennis Letter со ссылкой на YouTube-канал altxyzofficial.

Сегодня, 21 мая, Серена удивила фанатов тенниса неоднозначным сообщением в социальных сетях. «Я готова снова бить по мячам», — написала американка. На данный момент каких-либо официальных новостей о возобновлении карьеры Серены не было.