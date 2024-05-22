Надаль может продолжить теннисную карьеру в 2025-м

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль может остаться в теннисе в 2025 году. Об этом сообщает Clay Tenis.

По информации источника, из-за того, что Надаль не смог сыграть должным образом в этом году из-за различных травм, испанский теннисист становится всё ближе к принятию решения продолжить играть в 2025-м. Сообщается, что сам Надаль намекал на это решение, когда говорил, что попрощался только с Мадридом, но не с другими турнирами грунта.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия). Ранее Надаль заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

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