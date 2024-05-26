Алькарас отдал лишь четыре гейма Вулфу и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 51 минуту. Испанский теннисист реализовал 9 брейк-пойнтов из 14 (64%), допустил одну двойную ошибку и выполнил пять эйсов. Американец сделал одну двойную ошибку, не выполнил ни одной подачи навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных (29%).

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос». Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между 39-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером и 176-м в рейтинге ATP Йеспером де Йонгом.