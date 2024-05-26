Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сафиуллин — единственный россиянин, который сыграет в мужском парном разряде на «РГ»

Сегодня, 26 мая, стали известны сетки мужского парного разряда «Ролан Гаррос». 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин — единственный российский теннисист, который планирует выступать в этом разряде.

В первом круге соревнований он в паре с Джоном Пирсом из Австралии сыграет против Юки Бхамбри (Индия) и Альбано Оливетти (Франция).

Другие интересные поединки первого круга: