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Сафиуллин — единственный россиянин, который сыграет в мужском парном разряде на «РГ»

Сафиуллин — единственный россиянин, который сыграет в мужском парном разряде на «РГ»
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Сегодня, 26 мая, стали известны сетки мужского парного разряда «Ролан Гаррос». 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин — единственный российский теннисист, который планирует выступать в этом разряде.

В первом круге соревнований он в паре с Джоном Пирсом из Австралии сыграет против Юки Бхамбри (Индия) и Альбано Оливетти (Франция).

Другие интересные поединки первого круга:

  • Александр Бублик и Александр Шевченко (оба — Казахстан) — Миомир Кецманович и Душан Лайович (оба — Сербия);
  • Стефанос и Петрос Циципас (оба — Греция) — Денис Молчанов (Украина) и Джон-Патрик Смит (Австралия);
  • Танаси Коккинакис (Австралия) и Денис Шаповалов (Канада) — Натаниэль Ламмонс и Джек Уитроу (оба — США);
  • Энди Маррей и Даниэль Эванс (оба — Англия) — Себастьян Баэс (Аргентина) и Тьяго Уайлд (Бразилия).
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