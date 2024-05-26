Лоренцо Сонего в четырёх сетах обыграл Уго Умбера в первом круге «Ролан Гаррос»
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49-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в четырёх сетах переиграл француза Уго Умбера, занимающего 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 2:6, 6:4, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 3
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Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут. Итальянский теннисист реализовал 4 брейк-пойнта из 12 (33%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил восемь эйсов. Француз сделал шесть двойных ошибок, выполнил три подачи навылет и смог реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных (33%).
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Лоренцо Сонего сыграет с 44-й ракеткой мира Чжан Чжинжэнем, который ранее обыграл Александра Вукича (89-й в рейтинге ATP) из Австралии.
Комментарии
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