«Такое ощущение, что я не переставал играть». Алькарас — о победе в первом круге «РГ»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.
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«Мне бы хотелось сыграть больше матчей после травмы. Но не думаю, что мне нужно много матчей, чтобы набрать форму. Четыре проигранных гейма — это слишком мало… Не буду врать. Но я действительно хорошо подготовился за последние две недели перед приездом сюда. На этой неделе я тренировался с лучшими игроками. Я чувствовал себя очень хорошо, двигаясь и отбивая мячи. Моё предплечье становится всё лучше и лучше. Как я уже сказал, у меня такое ощущение, что я не переставал играть. Для меня это действительно хороший день», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос». Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между 39-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером и 176-м в рейтинге ATP Йеспером де Йонгом.
- 26 мая 2024
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