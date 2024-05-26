Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Такое ощущение, что я не переставал играть». Алькарас — о победе в первом круге «РГ»

«Такое ощущение, что я не переставал играть». Алькарас — о победе в первом круге «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Джеффри-Джон Вулф
107
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 1
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мне бы хотелось сыграть больше матчей после травмы. Но не думаю, что мне нужно много матчей, чтобы набрать форму. Четыре проигранных гейма — это слишком мало… Не буду врать. Но я действительно хорошо подготовился за последние две недели перед приездом сюда. На этой неделе я тренировался с лучшими игроками. Я чувствовал себя очень хорошо, двигаясь и отбивая мячи. Моё предплечье становится всё лучше и лучше. Как я уже сказал, у меня такое ощущение, что я не переставал играть. Для меня это действительно хороший день», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос». Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между 39-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером и 176-м в рейтинге ATP Йеспером де Йонгом.

Материалы по теме
Алькарас отдал лишь четыре гейма Вулфу и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android