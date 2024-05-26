Софья Кенин пробилась во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024

Американская теннисистка Софья Кенин, 56-я ракетка мира, вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче первого круга Кенин выиграла у Лауры Зигемунд из Германии (71-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу американки.

Встреча Кенин с Зигемунд продлилась 3 часа и 26 минут. В её рамках Кенин ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Кенин сразится с победительницей матча между немецкой теннисисткой Евой Лис и 23-й ракеткой мира из Франции Каролин Гарсией.