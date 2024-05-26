Стэн Вавринка обыграл Энди Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

39-летний швейцарский теннисист, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья, ныне 98-я ракетка мира Стэн Вавринка прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл бывшую первую ракетку мира, также трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» англичанина Энди Маррея (75) — 6:4, 6:4, 6:2.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Швейцарский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из десяти (40%), допустил две двойные ошибки и выполнил три эйса. Англичанин сделал одну двойную ошибку, выполнил пять подач навылет и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).
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