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Стэн Вавринка обыграл Энди Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Стэн Вавринка обыграл Энди Маррея и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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39-летний швейцарский теннисист, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья, ныне 98-я ракетка мира Стэн Вавринка прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл бывшую первую ракетку мира, также трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» англичанина Энди Маррея (75) — 6:4, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 2
             
Энди Маррей
75
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Швейцарский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из десяти (40%), допустил две двойные ошибки и выполнил три эйса. Англичанин сделал одну двойную ошибку, выполнил пять подач навылет и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).

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