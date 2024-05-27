Рууд не стал называть себя фаворитом в борьбе за титул «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не стал называть себя фаворитом в борьбе за титул «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я бы не включил себя в список фаворитов «Ролан Гаррос» только потому, что не хочу на себя давить. Но я бы однозначно выделил Новака. Также думаю, что стоит упомянуть Янника, Карлоса и Рафу. Если у них нет травм, я назову эту четвёрку.

Трудно исключить кого-либо из них, поскольку Рафа выигрывал здесь 14 раз, а Янник и Карлос — лучшие представители нового поколения за последние год или два. Так что я думаю, что это хороший список из четырёх топовых игроков», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.