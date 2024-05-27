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Вавринка: мы с Марреем пытаемся извлечь максимум из того, что у нас осталось

Вавринка: мы с Марреем пытаемся извлечь максимум из того, что у нас осталось
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39-летний швейцарский теннисист, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья, ныне 98-я ракетка мира Стэн Вавринка прокомментировал победу над бывшей первой ракеткой мира Энди Марреем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Первым делом хочу выразить огромное уважение в адрес этого великого чемпиона. Как фанату тенниса мне нравилось наблюдать за поединками Энди с лучшими игроками всех времён. Мы сражались с лучшими игроками на протяжении почти 20 лет. Мы уже не так уж молоды, но пытаемся извлечь максимум из того, что у нас осталось», — сказал Вавринка в интервью на корте.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).

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