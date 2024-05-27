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Джокович – о физической форме: произошло несколько вещей, не хочу открывать ящик Пандоры

Джокович – о физической форме: произошло несколько вещей, не хочу открывать ящик Пандоры
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей физической форме накануне своего первого матча на «Ролан Гаррос».

«За последние месяцы произошло несколько вещей, но я не хочу вдаваться в подробности, я не хочу открывать ящик Пандоры и говорить об этих вещах. Я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что было, то случилось и прошло. Это то, что больше не может на меня влиять, но я могу научиться исправлять определённые вещи и исправлять то, что мешает мне достичь моего наивысшего уровня производительности. Мы работаем над этим всей командой и надеемся, что это принесёт нам хорошие результаты», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В первом круге «Ролан Гаррос» Джокович встретится с французом Пьер-Югом Эрбером.

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