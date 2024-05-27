«Не длинные у меня руки, как у Медведева». Давыденко сравнил свой теннис с игрой Даниила

Бывшая третья ракетка мира, чемпион Итогового турнира и трёх «Мастерсов», двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос» Николай Давыденко вспомнил о последних годах своей карьеры и сравнил свои теннис и физические данные с данными Даниила Медведева.

«Когда я начал уже всё упускать, травмы пошли, то там думаешь – вот сейчас поменяю игру, поменяю ракетку, пойду подачи подавать [мощные]… Да всё это фигня, не будет ничего этого. Не будет такой игры у меня. Я не два метра ростом или хотя бы 1,90 (рост Николая – 178 см. – Прим. «Чемпионата»), где можно было бы эйсы подавать, рисковать, или где-то дотянуться до мяча, а не добегать ногами. Не длинные у меня руки, как у Медведева, например. Он три шага сделал, а я – пять. Ещё плюс он руку вытягивает, значит, у меня это даже шесть шагов. Плюс он может плоскими ударами эйсы подавать, а я так не подавал. У меня там максимум один эйс был за весь матч. Другой немножко теннис», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате» можно прочитать сегодня, 27 мая, в ближайшее время.