Давыденко: физические данные не позволяли мне играть на топ-5 мира

Чемпион Итогового турнира – 2009 Николай Давыденко вспомнил о главных сильных сторонах своей игры тех лет, когда он был на пике формы, объяснив, чем компенсировал нехватку физических данных.

«Мои физические данные не могли позволить мне играть на высоком уровне, на топ-5 мира, могу так сказать. Эйсы я особо не подавал, бить так, чтобы забивать в два удара, не бил. Надо было замучить соперника. А как? Если я не Надаль, который бегает и мучает соперника, но как-то нужно было это сделать. Задачей было разводить соперника, а это означает, что я должен был заставить его бегать. Но мой теннис – это не была игра в два удара, бум-бум. Если бы я играл так, то тоже не был бы в десятке мира, потому что это не мой теннис. Рисковать так, попал – не попал, я не умел. Чтобы держать стабильно скорость, пришлось сокращать расстояние, то есть больше входить в корт. Для этого нужно немного менять технику, потому что надо ведь всё успевать, подготавливать, подхватывать, играть в движении, на этих скоростях, поднимая темп. Стараешься направить мяч [под линию] – чем точнее, тем лучше. Удары по восходящему мячу, где-то с полулёта, где-то ещё что-то. Надо было стараться держаться в корте, находиться возле задней линии. Если от соперника короткий мяч, то входить в корт, быстрее реагировать», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».