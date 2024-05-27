«Это будет очень долгий день». Андрей Рублёв — о челлендже с участием Даниила Медведева

Российские теннисисты пятая и шестая ракетки мира Даниил Медведев и Андрей Рублёв приняли участие в челлендже. Спортсмены должны были бросить шарик так, чтобы он попал по трём кастрюлям, расположенным по размеру, начиная с наибольшего, и упал в стакан с водой.

«Это будет очень долгий день», — сказал перед своей попыткой Рублёв.

В челлендже также участвовали Стефанос Циципас (Греция), датчанин Хольгер Руне, вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и другие известные теннисисты.

Напомним, сегодня, 27 мая, Медведев в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с 65-м номером рейтинга ATP Домиником Кёпфером из Германии. Рублёв свой первый матч на турнире выиграл. В воскресенье, 26 мая, он в четырёх сетах победил японца Таро Дэниэла (6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5) и во втором раунде сыграет с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.