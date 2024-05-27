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Карлос Алькарас ещё ни разу не проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»

Карлос Алькарас ещё ни разу не проиграл в первом круге турнира «Большого шлема»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас за всю карьеру ещё не проигрывал ни одного матча в первом круге турниров «Большого шлема» из 13 сыгранных.

В воскресенье, 26 мая, Алькарас в первом круге Открытого чемпионата Франции в трёх сетах переиграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 107-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Джеффри-Джон Вулф
107
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 1
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас сыграет со 176-м в рейтинге ATP норвежским теннисистом Йеспером де Йонгом.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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