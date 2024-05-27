Касаткина: я всегда беспокоюсь о родителях, но должна уважать их решения

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что, несмотря на собственные взгляды на жизнь, она должна уважать решения родителей.

«Я всегда беспокоюсь о родителях — о них, о людях, которых я люблю, конечно. У меня могут быть свои взгляды на жизнь, но они мои родители. Если я хочу, чтобы они уважали мои решения, я должна уважать их решения», — приводит слова Касаткиной CBS News.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх. Встреча запланирована на 28 мая и начнется не раньше 15:30 мск.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня.