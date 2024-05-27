Аслан Карацев в пяти сетах проиграл Александру Шевченко на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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Полуфиналист Australian Open – 2021, 82-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2024, действующим чемпионом которого является серб Новак Джокович.
В стартовом матче Карацев со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6 проиграл 59-й ракетке мира россиянину Александру Шевченко, который ныне представляет Казахстан.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
59
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
3 : 2
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|3
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|4
|1
|6
|6
|
|6
|6
|1
|4
82
Аслан Карацев
А. Карацев
Встреча Карацева с Шевченко продлилась 3 часа и 16 минут. В её рамках Аслан один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 22 заработанных. На счету Александра 13 эйсов, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Следующим соперником Шевченко на «Ролан Гаррос» станет 79-я ракетка мира француз Корентен Муте.
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