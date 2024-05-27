Фото: Новак Джокович с трибун следит за матчем Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был замечен в качестве зрителя матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Также, предположительно, на ряд выше Джоковича на трибуне сидит третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он в белых кофте и кепке.