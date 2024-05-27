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Фото: Новак Джокович с трибун следит за матчем Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»

Фото: Новак Джокович с трибун следит за матчем Надаля со Зверевым на «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был замечен в качестве зрителя матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		6
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Также, предположительно, на ряд выше Джоковича на трибуне сидит третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он в белых кофте и кепке.

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