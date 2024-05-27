Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль — Зверев: испанец проиграл немцу второй сет подряд в первом круге «Ролан Гаррос»

Надаль — Зверев: испанец проиграл немцу второй сет подряд в первом круге «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй сет матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 7:6 (7:5) забрал Зверев. Тем самым немец повёл в матче со счётом 2:0.

Второй сет напряжённого матча продлился 1 час и 10 минут. Оба теннисиста в его рамках реализовали по одному брейк-пойнту.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 3
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Причём Рафаэль ни разу в карьере не проигрывал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android