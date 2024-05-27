Надаль — Зверев: испанец проиграл немцу второй сет подряд в первом круге «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет матча 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 7:6 (7:5) забрал Зверев. Тем самым немец повёл в матче со счётом 2:0.

Второй сет напряжённого матча продлился 1 час и 10 минут. Оба теннисиста в его рамках реализовали по одному брейк-пойнту.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль – Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Причём Рафаэль ни разу в карьере не проигрывал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).