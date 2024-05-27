Екатерина Александрова уступила 75-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2024

18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.

В матче первого круга Александрова (16) со счётом 3:6, 6:7 (5:7) уступила 75-й ракетке мира представительнице Болгарии Виктории Томовой.

Встреча Александровой с Томовой продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Томовой один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Александрова дошла до третьего круга соревнований.