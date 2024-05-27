Екатерина Александрова уступила 75-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.
В матче первого круга Александрова (16) со счётом 3:6, 6:7 (5:7) уступила 75-й ракетке мира представительнице Болгарии Виктории Томовой.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 17:10 МСК
75
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
18
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча Александровой с Томовой продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Томовой один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Отметим, что на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Александрова дошла до третьего круга соревнований.
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