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Екатерина Александрова уступила 75-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Екатерина Александрова уступила 75-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.

В матче первого круга Александрова (16) со счётом 3:6, 6:7 (5:7) уступила 75-й ракетке мира представительнице Болгарии Виктории Томовой.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 17:10 МСК
Виктория Томова
75
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Екатерина Александрова
18
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча Александровой с Томовой продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Александрова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Томовой один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что на прошлогоднем «Ролан Гаррос» Александрова дошла до третьего круга соревнований.

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