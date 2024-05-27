Янник Синнер пришёл поддержать Анну Калинскую в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поддерживает россиянку Анну Калинскую на трибунах во время её матча в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» 25-я ракетка мира Калинская встречается с 44-м номером рейтинга WTA француженкой Кларой Бюрель. Россиянка выиграла первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Клара Бюрель в первом круге «Ролан Гаррос».

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Сегодня, 27 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.