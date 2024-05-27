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Анастасия Павлюченкова с уверенной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2024

Анастасия Павлюченкова с уверенной победы стартовала на «Ролан Гаррос» — 2024
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, 32-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с уверенной победы начала свой путь на «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче первого круга Павлюченкова (20) со счётом 6:3, 6:4 обыграла 132-ю ракетку мира представительницу Венгрии Панну Удварди (LL).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 17:40 МСК
Панна Удварди
132
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Встреча Павлюченковой с Удварди продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Павлюченкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Удварди два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Павлюченковой в Париже станет победительница матча Эльза Жакемо (Франция, WC) — Ана Богдан (Румыния).

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