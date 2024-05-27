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Фото: Свёнтек и Алькарас с трибун наблюдают за матчем Надаль — Зверев на «Ролан Гаррос»

Фото: Свёнтек и Алькарас с трибун наблюдают за матчем Надаль — Зверев на «Ролан Гаррос»
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Матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 пользуется успехом среди теннисистов.

В данный момент идёт третий сет. Первые два остались за Зверевым (6:3, 7:6 (7:5)). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рафаэль Надаль — Александр Зверев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 3
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Помимо Новака Джоковича, с трибун за его ходом наблюдают четырёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и двукратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас.

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

Для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Причём Рафаэль ни разу в карьере не уступал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).

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