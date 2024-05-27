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Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Рафаэль Надаль проиграл Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил своё выступление на «Ролан Гаррос» — 2024 в первом круге.

На старте соревнований 37-летний Надаль со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву (4).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 3
             
Рафаэль Надаль
275
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Встреча Надаля со Зверевым продлилась 3 часа и 6 минут. В её рамках Рафаэль два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Александра восемь эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Причём Рафаэль ни разу в карьере не уступал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).

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