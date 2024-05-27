Зверев стал лишь третьим теннисистом, которому удалось обыграть Надаля на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось обыграть испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Зверев (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 37-летнего Надаля.

Для Надаля это лишь четвёртое поражение на грунтовом турнире «Большого шлема» и только первое – в его первом круге. До этого момента испанец проигрывал на данном мэйджоре лишь сербу Новаку Джоковичу (2015 (четвертьфинал), 2021 (полуфинал) года) и шведу Робину Сёдерлингу (2009 год, 1/8 финала).

Для Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный мэйджор в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Всего в его активе 22 победы на ТБШ.