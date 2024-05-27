Анна Калинская одержала непростую победу на старте Открытого чемпионата Франции — 2024

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, который проходит в Париже.
В матче первого круга Калинская (23) со счётом 7:6 (7:3), 7:5 обыграла 44-ю ракетку мира, представительницу Франции Клару Бюрель.
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Встреча Калинской с Бюрель продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Калинская один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Бюрель два эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующей соперницей Калинской на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Бьянка Андрееску (Канада) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Отметим, что на матче Калинскую поддерживал её возлюбленный — вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
- 27 мая 2024
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