Анна Калинская одержала непростую победу на старте Открытого чемпионата Франции — 2024

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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, который проходит в Париже.

В матче первого круга Калинская (23) со счётом 7:6 (7:3), 7:5 обыграла 44-ю ракетку мира, представительницу Франции Клару Бюрель.

Встреча Калинской с Бюрель продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Калинская один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Бюрель два эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Калинской на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Бьянка Андрееску (Канада) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Отметим, что на матче Калинскую поддерживал её возлюбленный — вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.