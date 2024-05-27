«Это не мой момент». Зверев трогательно поддержал Надаля после победы над ним на «РГ»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев отдал дань уважения испанцу Рафаэлю Надалю после победы над ним в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Зверев (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 37-летнего Надаля на старте грунтового мэйджора. Александр стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось обыграть Надаля на «Ролан Гаррос».

«Не знаю, что сказать… Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь. Я смотрел матчи Рафы всё детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах – мы дважды встречались на этом прекрасном корте. Сегодня не мой момент, а Рафы, поэтому я не буду много говорить», — сказал Зверев в интервью на корте.