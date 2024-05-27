Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это не мой момент». Зверев трогательно поддержал Надаля после победы над ним на «РГ»

«Это не мой момент». Зверев трогательно поддержал Надаля после победы над ним на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев отдал дань уважения испанцу Рафаэлю Надалю после победы над ним в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Зверев (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 37-летнего Надаля на старте грунтового мэйджора. Александр стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось обыграть Надаля на «Ролан Гаррос».

«Не знаю, что сказать… Во-первых, спасибо тебе, Рафа, от всего теннисного мира. Это такая большая честь. Я смотрел матчи Рафы всё детство, мне посчастливилось играть с ним в профессионалах – мы дважды встречались на этом прекрасном корте. Сегодня не мой момент, а Рафы, поэтому я не буду много говорить», — сказал Зверев в интервью на корте.

Материалы по теме
Зверев стал лишь третьим теннисистом, которому удалось обыграть Надаля на «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
Надаль на глазах у Джоковича проиграл в первом круге «РГ». Зрители провожали испанца стоя
Надаль на глазах у Джоковича проиграл в первом круге «РГ». Зрители провожали испанца стоя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android