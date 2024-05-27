Элина Свитолина одержала волевую победу над Плишковой на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.

В матче первого круга Свитолина (15) со счётом 3:6, 6:4, 6:2 обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

Встреча Свитолиной с Плишковой продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Плишковой три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Свитолиной в Париже станет победительница матча Фиона Ферро (Франция, WC) — Диан Парри (Франция).