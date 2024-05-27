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Элина Свитолина одержала волевую победу над Плишковой на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Элина Свитолина одержала волевую победу над Плишковой на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующей победительницей которого является полька Ига Свёнтек.

В матче первого круга Свитолина (15) со счётом 3:6, 6:4, 6:2 обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 18:45 МСК
Элина Свитолина
19
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 2
         
Каролина Плишкова
52
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Встреча Свитолиной с Плишковой продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Свитолина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Плишковой три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Свитолиной в Париже станет победительница матча Фиона Ферро (Франция, WC) — Диан Парри (Франция).

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