Рафаэль Надаль ответил, сыграет ли на Уимблдоне-2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения от немца Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 оценил возможность своего участия в Уимблдоне-2024.

Напомним, Зверев (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 37-летнего Надаля на старте грунтового мэйджора. Александр стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось победить Надаля на «Ролан Гаррос».

«Сложно. Всё это в перспективе выглядит очень сложно. Думаю, мне будет непросто переключаться на траву, а затем — снова на грунт Олимпиады. Думаю, будет разумно этого не делать — я сейчас так это вижу. Не могу сказать на 100%, подтвердить, но идея совершать такой переход выглядит как не очень хорошая», — приводит слова Надаля Tennis Majors.