Видео: публика на «Ролан Гаррос» стоя провожает Рафаэля Надаля после поражения в 1-м круге

На корте имени Филиппа Шатрье на «Ролан Гаррос» трогательно простились с 14-кратным чемпионом турнира испанским теннисистом Рафаэлем Надалем после его поражения в первом круге текущего розыгрыша от четвёртой ракетки мира немца Александра Зверева. Зрители на трибунах стоя провожали любимого теннисиста.

Напомним, Зверев (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 37-летнего Надаля на старте грунтового мэйджора. Александр стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось победить Надаля на «Ролан Гаррос». До этого момента испанец проигрывал на данном мэйджоре лишь сербу Новаку Джоковичу (2015 (четвертьфинал), 2021 (полуфинал) года) и шведу Робину Сёдерлингу (2009 год, 1/8 финала).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео трогательного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF).