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Павел Котов одолел первую ракетку Великобритании на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Павел Котов одолел первую ракетку Великобритании на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующим победителем которого является серб Новак Джокович.

В матче первого круга 25-летний Котов со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (32).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Кэмерон Норри
33
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 6 5 2
4 		6 3 7 7 6
             
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов

Встреча Котова с Норри продлилась 4 часа и 13 минут. В её рамках Котов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Норри один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Котова в Париже станет трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка.

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