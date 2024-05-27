Надаль отреагировал на то, что Джокович, Алькарас и Свёнтек следили за его матчем с трибун

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения от немца Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 отреагировал на тот факт, что на его матч пришли посмотреть Новак Джокович, Карлос Алькарас и Ига Свёнтек.

Журналист: не уверен, известно ли вам, но Новак, Карлос и Ига наблюдали за вашим матчем с трибун. Что для вас означает тот факт, что главный соперник и топ-игроки ходят на ваши игры?

Надаль: нет, я не видел их, но, думаю, в каком-то смысле это норма, разве нет? Думаю, если бы Новак в последний раз играл на Уимблдоне или в Австралии, я бы тоже был там. Я веду к тому, что таким соперникам или же молодым игрокам, которые сейчас находятся здесь, таким как Карлос, которые, возможно, смотрели мои матчи по телевизору бо́льшую часть своих прожитых лет, может быть интересно, и это нормально, особенно в этом конкретном месте с историей, которая у меня за плечами, разве нет?

Но да, мне приятно, что это случилось, потому что это означает, что у меня есть наследие.