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Павел Котов провёл и выиграл второй пятисетовый матч в карьере

Павел Котов провёл и выиграл второй пятисетовый матч в карьере
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56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов провёл и выиграл второй пятисетовый матч в профессиональной карьере.

Пятисетовые матчи Павла Котова:

Открытый чемпионат Австралии – 2024. Первый круг. Котов (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3.
«Ролан Гаррос» — 2024. Первый круг. Котов (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 32) – 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Отметим, что лучшим результатом Котова на мэйджорах является второй круг Australian Open – 2024. Баланс его побед и поражений в основной сетке – 2-5.

Следующим соперником Котова на Открытом чемпионате Франции — 2024 станет трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка.

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