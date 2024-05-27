Павел Котов провёл и выиграл второй пятисетовый матч в карьере

56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов провёл и выиграл второй пятисетовый матч в профессиональной карьере.

Пятисетовые матчи Павла Котова:

Открытый чемпионат Австралии – 2024. Первый круг. Котов (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3.

«Ролан Гаррос» — 2024. Первый круг. Котов (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 32) – 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Отметим, что лучшим результатом Котова на мэйджорах является второй круг Australian Open – 2024. Баланс его побед и поражений в основной сетке – 2-5.

Следующим соперником Котова на Открытом чемпионате Франции — 2024 станет трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка.