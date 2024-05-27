Экс-россиянка Варвара Грачёва неожиданно обыграла Саккари на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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88-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, одержала неожиданную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2024, который продлится до 8 июня.
В матче первого круга Грачёва со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграла седьмую ракетку мира представительницу Греции Марию Саккари (6).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 19:45 МСК
7
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|4
|3
|
|6
|6
88
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Встреча Грачёвой с Саккари продлилась 2 часа и 15 минут. В её рамках Грачёва три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Саккари пять эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
Следующей соперницей Грачёвой на Открытом чемпионате Франции станет победительница матча Бернарда Пера (США) — Нао Хибино (Япония).
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