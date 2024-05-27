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Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин выиграл стартовый сет на «Ролан Гаррос» — 2024

Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин выиграл стартовый сет на «Ролан Гаррос» — 2024
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев (5).

Стартовый сет матча первой ракетки России продлился 37 минут. В его рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кёпфера один реализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Доминик Кёпфер в первом круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 22:20 МСК
Доминик Кёпфер
65
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		2
6 		4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В случае победы в следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).

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