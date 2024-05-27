Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин выиграл стартовый сет на «Ролан Гаррос» — 2024

Завершился первый сет матча чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев (5).

Стартовый сет матча первой ракетки России продлился 37 минут. В его рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кёпфера один реализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Доминик Кёпфер в первом круге «Ролан Гаррос».

В случае победы в следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).