Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин выиграл стартовый сет на «Ролан Гаррос» — 2024
Поделиться
Завершился первый сет матча чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:3 выиграл Медведев (5).
Стартовый сет матча первой ракетки России продлился 37 минут. В его рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кёпфера один реализованный брейк-пойнт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Доминик Кёпфер в первом круге «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 22:20 МСК
65
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
В случае победы в следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2024
-
22:58
-
22:16
-
22:06
-
22:00
-
21:49
-
21:30
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:45
-
20:17
-
20:12
-
19:56
-
19:50
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:31
-
18:24
-
18:13
-
18:09
-
17:51
-
17:41
-
17:28
-
17:17
-
17:09
-
17:04
-
17:00
-
16:45
-
16:36
-
16:24
-
16:09