Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин выиграл 2-й сет матча на «Ролан Гаррос» — 2024

Завершился второй сет матча чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев (5), тем самым поведя в матче со счётом 2:0 по сетам. Первую партию Даниил взял со счётом 6:3.
Вторая партия данного поединка продлилась 46 минут. В её рамках Медведеву удалось реализовать один брейк-пойнт. При этом Даниил не дал ни одного шанса сопернику на своей подаче.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Доминик Кёпфер в первом круге «Ролан Гаррос».
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В случае победы в следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с победителем матча Тьяго Монтейро (Бразилия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия).
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