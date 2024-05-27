Надаль: моё тело похоже на джунгли. В одно утро меня кусает змея, в другое — тигр

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения от немца Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 ответил, чувствует ли готовность к выступлению на Олимпиаде-2024.

«Я не могу сказать вам, буду ли готов через полтора месяца, потому что, знаете ли, последние два года моё тело похоже на джунгли – никогда не знаешь, чего ждать. В один день просыпаюсь, а меня укусила змея. В другой день – тигр (улыбается). Я борюсь с тем, через что мне пришлось пройти. Но динамика последних нескольких недель позитивная.

Вот в чём дело. Сейчас да, наверное, мой следующий шаг — мне нужно подготовиться, прояснить свои мысли и посмотреть, каким будет мой новый календарь, чтобы попытаться подготовиться к Олимпийским играм. Сегодня я ничего не могу сказать, но моя главная цель сейчас — выступить на Олимпийских играх. Они пройдут здесь (в Париже). Так что мне нужно тренироваться должным образом, чтобы приехать сюда здоровым и хорошо подготовленным, а там – посмотрим», — сказал Надаль на пресс-конференции.