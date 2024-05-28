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Фото: россиянка Юлия Авдеева и судья ударились лбами в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

Неприятный инцидент произошёл по ходу матча 208-й ракетки мира, 21-летней российской теннисистки Юлии Авдеевой в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2024, который продлится до 8 июня.

Напомним, в первом раунде «Ролан Гаррос» Авдеева, успешно преодолевшая квалификацию, встречалась с чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира 20-летней американкой Кори Гауфф (3).

Во втором гейме второго сета Авдеева попросила судью на вышке спуститься, чтобы проверить попадание её мяча. Юлия и судья вместе наклонились к корту и столкнулись лбами. Судя по всему, удар был таким сильным, что у россиянки остался след. Из-за неловкого момента в матче возникла небольшая пауза.

Сам матч Авдеева проиграла со счётом 1:6, 1:6. Её встреча с Гауфф продлилась 53 минуты.