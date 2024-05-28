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Янник Синнер оценил свою физическую форму после победы на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Янник Синнер оценил свою физическую форму после победы на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
46
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, в первом круге соревнований второй номер посева Синнер со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Отметим, что для Янника этот матч стал первым с 30 апреля. Итальянец снялся с турнира в Мадриде и не играл весь май из-за травмы бедра.

«Бедро в порядке. Я рад, что мы с командой упорно поработали, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Без команды это было бы невозможно. В целом я ещё не готов на 100%. Мы стараемся прибавлять каждый день», — сказал Синнер в интервью на корте.

Следующим соперником Синнера в Париже станет бывшая седьмая ракетка мира француз Ришар Гаске (WC).

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