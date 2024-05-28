Янник Синнер оценил свою физическую форму после победы на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|
|6
|6
Напомним, в первом круге соревнований второй номер посева Синнер со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Отметим, что для Янника этот матч стал первым с 30 апреля. Итальянец снялся с турнира в Мадриде и не играл весь май из-за травмы бедра.
«Бедро в порядке. Я рад, что мы с командой упорно поработали, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Без команды это было бы невозможно. В целом я ещё не готов на 100%. Мы стараемся прибавлять каждый день», — сказал Синнер в интервью на корте.
Следующим соперником Синнера в Париже станет бывшая седьмая ракетка мира француз Ришар Гаске (WC).
- 28 мая 2024
-
01:01
-
00:50
-
00:38
-
00:24
-
00:15
- 27 мая 2024
-
23:56
-
23:45
-
22:58
-
22:16
-
22:06
-
22:00
-
21:49
-
21:30
-
21:10
-
21:00
-
20:56
-
20:45
-
20:17
-
20:12
-
19:56
-
19:50
-
19:34
-
19:28
-
19:20
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:31
-
18:24
-
18:13
-
18:09
-
17:51
-
17:41
-
17:28
-
17:17