Янник Синнер оценил свою физическую форму после победы на старте «Ролан Гаррос» — 2024

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в первом круге соревнований второй номер посева Синнер со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл американца Кристофера Юбэнкса. Отметим, что для Янника этот матч стал первым с 30 апреля. Итальянец снялся с турнира в Мадриде и не играл весь май из-за травмы бедра.

«Бедро в порядке. Я рад, что мы с командой упорно поработали, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Без команды это было бы невозможно. В целом я ещё не готов на 100%. Мы стараемся прибавлять каждый день», — сказал Синнер в интервью на корте.

Следующим соперником Синнера в Париже станет бывшая седьмая ракетка мира француз Ришар Гаске (WC).