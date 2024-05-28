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Зверев признался, что не знал, как себя вести после победы над Надалем на «Ролан Гаррос»

Зверев признался, что не знал, как себя вести после победы над Надалем на «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев после победы над Рафаэлем Надалем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 высказался об атмосфере вокруг и внутри этого матча.

«Победа на турнире – это всегда лучшее, но да, атмосфера сегодня была особенной. Это определённо так. Я не знал, как вести себя в некоторые моменты, особенно в конце матча. Очевидно, что неизвестно, вернётся ли он и будет ли играть в следующем году. На Олимпиаду точно приедет. Но касательно «Ролан Гаррос» уверенности нет.

Я думаю, что тот прогресс, которого он добился за последние несколько месяцев, просто невероятен. Как и разница в уровне, на котором он играл сегодня, по сравнению с его последними турнирами. Я считаю, это был очень хороший матч.

Думаю, если у него всё будет в порядке со здоровьем, то он будет играть ещё лучше. Снова станет сеяным, и тогда всё будет легче, конечно», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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