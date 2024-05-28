Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин потерял сет в матче 1-го круга «Ролан Гаррос»
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Завершился третий сет матча чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 7:5 выиграл Кёпфер. Счёт встречи на корте Симоны Матьё стал 2:1 по сетам, россиянин по-прежнему ведёт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Доминик Кёпфер в первом круге «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 22:20 МСК
65
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7
|0
|
|6
|5
|2
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч теннисистов — 3-0 в пользу Медведева. Он побеждал Кёпфера на US Open в 2019 и 2021 году, а также нынешней весной в Майами (7:6(5), 6:0).
В случае победы в следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с Миомиром Кецмановичем (Сербия).
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