Даниил Медведев — Доминик Кёпфер: россиянин потерял сет в матче 1-го круга «Ролан Гаррос»

Завершился третий сет матча чемпиона US Open — 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Его со счётом 7:5 выиграл Кёпфер. Счёт встречи на корте Симоны Матьё стал 2:1 по сетам, россиянин по-прежнему ведёт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Доминик Кёпфер в первом круге «Ролан Гаррос».

Счёт личных встреч теннисистов — 3-0 в пользу Медведева. Он побеждал Кёпфера на US Open в 2019 и 2021 году, а также нынешней весной в Майами (7:6(5), 6:0).

В случае победы в следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев сразится с Миомиром Кецмановичем (Сербия).