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Павел Котов посвятил стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2024 погибшему тренеру

Павел Котов посвятил стартовый матч на «Ролан Гаррос» — 2024 погибшему тренеру
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56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов посвятил стартовую победу на «Ролан Гаррос» — 2024 своему тренеру Ивану Полякову, который ушёл из жизни в марте 2023 года.

«Сегодня тебе бы исполнилось 31. Свой сегодняшний матч я буду играть для тебя. Воспоминания из 2022 года (о фото)», — написал Котов в своих социальных сетях перед стартом на турнире.

Фото: из личного архива Павла Котова

Напомним, в матче первого круга 25-летний Котов со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 победил первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (32). Россиянин провёл и выиграл второй пятисетовый матч в профессиональной карьере.

Следующим соперником Котова в Париже станет трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка.

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