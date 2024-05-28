Сафиуллин за четыре часа проиграл Лайовичу на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого круга на турнире «Ролан Гаррос». На старте турнира он уступил представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 10 минут. За это время Сафиуллин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 из 22 брейк-пойнтов. На счету серба три эйса, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Лайович встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Федерико Кория (Аргентина).

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»: