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Роман Сафиуллин — Душан Лайович, результат матча 27 мая 2024, счёт 2:3, 1-й круг «Ролан Гаррос»

Сафиуллин за четыре часа проиграл Лайовичу на старте «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого круга на турнире «Ролан Гаррос». На старте турнира он уступил представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Душан Лайович
61
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		7 6 6 6 6
6 		5 4 7 8 4
             
Роман Сафиуллин
42
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Продолжительность встречи составила 4 часа 10 минут. За это время Сафиуллин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 8 из 22 брейк-пойнтов. На счету серба три эйса, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Лайович встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Федерико Кория (Аргентина).

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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